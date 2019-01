HSL:n puheenjohtaja: Tiemaksut vain koko maan ratkaisuna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Risto Rautavan mukaan tiemaksut vaatisivat liikenteen hinnoittelun uudistamisen valtakunnallisesti.

Helsingin seudulle kaavailtujen tiemaksujen käyttöön ottaminen vaatisi HSL:n hallituksen puheenjohtajan ja kokoomuksen kaupunginvaltuutetun Risto Rautavan mukaan valtakunnallista liikenneuudistusta. Rautava toppuuttelee julkisuudessa olleita käsityksiä siitä, että tiemaksut olisivat jo tulossa pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin.

– Tässä on kaksi oleellista asiaa. Ensimmäinen on se, että pitäisi olla valtakunnallinen ratkaisu, joka tarkoittaa koko hinnoittelujärjestelmän, auton käytön ja verotusjärjestelmän uudistamista. Toinen asia on se – ja Helsingin seudulla nähdään näkemykseni mukaan aika perustellusti se, että täältä kerätyt maksut käytetään nimenomaan sen pääkaupunkiseudun tiestön ja verkoston kehittämiseen, Rautava toteaa Verkkouutisille.

Hän lisää omana näkemyksenään, ettei järjestelmä voisi olla sellainen, jossa maksun perusteena käytetään ”jonkin portin läpi ajamista”. Risto Rautavan mielestä järjestelmän tulisi olla älykäs ja perustua liikenteen seuraamiseen. Hänen mukaansa tällaista voitaisiin soveltaa esimerkiksi Helsingin keskustaan kaavaillun maanalaisen kokoojakadun eli niin kutsutun keskustatunnelin kohdalla.

– Jos menet maan alle tunneliin, maksat vähemmän, kun jos jäät maan päälle pyörimään, Rautava toteaa.

Tiemaksut kuumentavat tunteita

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmassa esitetään ratkaisuja muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseen. Monet ratkaisuista iskisivät kovaa autoilijoiden kukkaroihin.

Tiemaksujen käyttöön ottamisen lisäksi suunnitelmissa pyöritellään pysäköintimaksujen kasvattamista, maksullisen pysäköinnin vyöhykkeiden laajentamista sekä esimerkiksi työnantajan ilmaiseksi tarjoaman pysäköinnin säätämistä työntekijän verotettavaksi eduksi.

Etenkin tiemaksut ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä varoitti tiemaksun muodostuvan käytännössä ”kehyskuntaveroksi”, joka ohjaisi asumista väärään suuntaan. Mäkelän mukaan tiemaksut eivät edes vähentäisi ruuhkia ellei julkista liikennettä parannettaisi samalla merkittävästi. Hänen mukaansa tiemaksu tarkoittaisi autoilevalle kehyskuntalaiselle 670 euron ja noin 10 prosentille heistä yli 1 000 euron vuosittaista lisämaksua.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo taas huomautti, että autoa tarvitsevat lapsiperheet, vanhukset ja kehyskuntalaiset.

– Heitä taas rangaistaan, jos #ruuhkamaksut tulisivat ja #pysäköintimaksut nousisivat. #Helsinki näivettyy. #HSL meni metsään siinä, kun lopetti suorat yhteydet kaupunkiin, Vahasalo tviittasi torstaina.

Kirjailija ja entinen vihreiden veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara on puolustanut tiemaksujen käyttöä. Hän totesi hiljattain auton käytön olevan Suomessa halpaa. Soininvaaran mukaan tiemaksut olisivat ”vero yhteiskuntarakenteen hajauttamisesta”.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi puolestaan tyrmäsi Soininvaaran ajatukset.

Hänen mukaansa autoilijoilta kerätään vuosittain veroja noin seitsemän miljardia euroa. Takaisin tieinvestointeihin ja kunnossapitoon palautuu puolestaan vain noin 1,5 miljardia euroa.

– Tienkäyttömaksuja kerätään jo nyt polttoaineveroina. Nettomaksut eivät saa nousta jatkossa, Juho Romakkaniemi sanoi.

Suorat tienkäyttömaksut voisivat hänen mielestään olla polttoaineverotusta fiksumpi tapa hoitaa liikenteen rahoitus jatkossa paremmin tieverkon yhtiöittämisen kautta. Autoliikenteen nettomaksut eivät kuitenkaan saisi hänen mukaansa enää kasvaa nykyisestä.

Risto Rautava heittää jäitä hattuun ja muistuttaa, ettei mitään maksuja ole vielä MAL-suunnitelman pohjalta tulossa.

– Itsekin uskon, että käyttöön perustuva hinnoittelu jossain vaiheessa tulee, mutta se hetki ei ole tässä ja nyt, eikä sitä päätöstä tehdä lopullisesti MAL-suunnitelmassa.

Rautavan mielestä asiaa on kuitenkin selvitettävä yhtenä ratkaisuna. Hän teroittaa, että tiemaksujen käyttöön otto edellyttäisi kuitenkin valtakunnallista uudistusta, älykästä liikenteen seurantaa ja sitä, että maksut kohdistetaan liikenteen kehittämiseen siellä, mistä niitä kerätään.

– Tässä ollaan taas liikkeellä osaratkaisun kanssa ja tuijotetaan yhtä asiaa. On katsottava kokonaisvaltainen ratkaisu, Rautava toteaa.

– Voihan olla, että se pitää seuraavaan hallitusohjelmaan jollain lailla kirjata. Että nyt tehdään ainakin selvitys ja sitten mahdollisesti siitä siirrytään ja lähdetään rukkaamaan järjestelmää uuteen malliin jollain aikavälillä, hän heittää.