HS: Yli sata koronatartuntaa yhteydessä juhliin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa Vaasan uusista tautitapauksista on lähtöisin opiskelijatapahtumista ja yökerhoista.

Vaasassa vahvistettiin tiistaina 77 koronavirustartuntaa eli noin kolmasosa koko maan uusista Covid-19-tapauksista.

Tartunnat ja altistumiset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin ja opiskeleviin aikuisiin. Vaasa on kieltänyt yli 50 hengen tilaisuudet 25. lokakuuta asti, eikä yli 20 hengen kokoontumisia suositella pidettäviksi sisä- tai ulkotiloissa.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta arvioi, että tauti voi levitä vapaa-ajalla myös muihin ikäryhmiin ja terveydenhuollon henkilökuntaan.

– Näin tartunnat etenevät sairaaloihin, terveysasemille sekä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin ja niiden riskiryhmiin, Kaukoranta toteaa tiedotteessa.

Helsingin Sanomien mukaan suurin osa viimeaikaisista tapauksista on yhteydessä yliopisto-opiskelijoiden juhliin, joihin osallistuneet ovat siirtyneet lopuksi yökerhoihin. Moni oireeton tai lieväoireinen on levittänyt virusta tietämättään.

Covid-19-tapauksia vahvistettiin Vaasassa 173 kappaletta perjantain ja maanantain välillä. Koko sairaanhoitopiirin alueella tapauksia on tällä hetkellä 292 kappaletta.

Karanteeniin on asetettu noin 450 henkilöä. Tapausmäärien odotetaan kasvavan lähipäivinä.

– Me jatkamme nyt sairastuneiden eristämistä ja haastatteluja, keitä he ovat altistaneet ja missä liikkuneet. Tässä on aivan suunnaton työ, Heikki Kaukoranta sanoo HS:lle.