HS: Yli puolet naisista kokenut seksuaalista häirintää

Suomalaisista naisista 54 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia kertoo joutuneensa joskus seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Seksuaalista häirintää ovat useimmin kokeneet alle 30-vuotiaat sekä 50–59-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat sekä opiskelijat ja ylemmät toimihenkilöt. Näissä ryhmässä 40–50 prosenttia on kokenut joskus seksuaalista häirintää.

Myös lapset joutuvat kokemaan seksuaalista häirintää. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn perusteella 30 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista tytöistä ja 12 prosenttia pojista oli kokenut häirintää edeltävän vuoden aikana.

Helsingin Sanomien gallupissa kysyttiin myös seksuaaliseen häirintään väitetysti syyllistyneiden miesten nimien julkaisemisesta. Kumpi on suurempi vaara: että törkimykset pääsevät liian helpolla vai että joidenkin ihmisten mainetta mustataan liikaa? Ensimmäisen vaihtoehdon valitsee 24 prosenttia, 42 prosenttia toisen.

Kolmannes suomalaisista pitää seksuaalista häirintää erittäin suurena (5 %) tai melko suurena (28 %) ongelmana tämän päivän Suomessa. Melko vähäisenä (38 %) tai erittäin vähäisenä (10 %) ongelmana ilmiötä pitää liki puolet. Peräti 18 prosenttia ei osaa ottaa kysymykseen kantaa.

Neljännes suomalaisista ei osaa myöskään sanoa, onko seksuaalinen häirintä lisääntynyt tai vähentynyt parin kolmen vuoden aikana. Yhtä suuri osuus kokee häirinnän lisääntyneen paljon (5 %) tai jonkin verran (20 prosenttia), ja vain 13 prosenttia kokee sen vähentyneen. Vastaajista 37 prosenttia puolestaan kokee, että seksuaalinen häirintä ei ole lisääntynyt eikä vähentynyt.

Kokemukset seksuaalisesta häirinnästä vaihtelevat paitsi asuinpaikan ja koulutustason, myös puoluekannatuksen mukaan.

Vasemmistoliittoa ja vihreitä äänestävistä liki 60 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää, kun SDP:tä, perussuomalaisia ja keskustaa äänestävien keskuudessa kokemus on noin neljänneksellä. Kokoomusta äänestävistä häirintää kertoo kokeneensa 37 prosenttia ja muita puolueita äänestävistä 40 prosenttia.

Vasemmistoliittoa ja vihreitä äänestävät pitävät seksuaalista häirintää myös huomattavasti useammin ongelmallisena kuin muita puolueita äänestävät.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tutkimusaineisto on koottu verkkopaneelissa 8.–13. joulukuuta. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 006. Otos edustaa Suomen 15–74-vuotiasta väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Tulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.