HS: Vuosien vääntö oudosta risteyksestä, ajovirheitä jatkuvasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyvinkäällä sekavia tilanteita aiheuttaneen risteyksen sujuvoittamiseksi on pohdittu ratkaisua tuloksetta.

Hyvinkään keskustassa on risteysyhdistelmä, jossa autoilijat ajavat usein virheellisesti. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Risteyksessä kohtaavat Hämeenkatu, Jokelankatu, Siltakatu ja Uudenmaankatu.

Erikoista risteyksessä on, että pääväylä Uudenmaankatua ajavat joutuvat väistämään oikealta Jokelankadulta tulevia. Pääväylille sivukaduilta kääntyvillä on vastaavissa risteyksissä tyypillisesti väistämisvelvollisuus. Samassa paikassa on ollut ongelmia myös kaistanvaihtojen kanssa.

Hyvinkään kaupungin liikenneinsinööri Kimmo Kiurun mukaan risteys on ”muinaisjäänne 1950-luvulta”. Hän myöntää sen olevan Hyvinkään hankalimpia paikkoja.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ratkaisua on etsitty jo vuosia. On ehdotettu muun muassa kolmioita, liikennevaloja ja kiertoliittymiä.

− Kaikki vaihtoehdot ovat olleet pöydällä, mutta yhteisymmärrykseen emme ole vielä päässeet mistään vaihtoehdosta, Kimmo Kiuru sanoo HS:lle.

Jos risteykseen tuotaisiin kärkikolmiot, Jokelankadulta ja Sillankadulta tulevan liikenne voisi halvaantua. Kiertoliittymä olisi paikoittain mäkisen maaston ja lyhyiden kortteleiden takia vaikea.

− Liikennevalojen kanssa taas ongelmaksi muodostuu se, että tällä alueella jonoa ei mahdu muodostumaan. Vaihtoehtoja on punnittu jo pitkään ja johonkin pitää kohta päätyä. Koeponnisteluja on jo aikaisemminkin tehty ja niitä jatketaan varmaan tämän vuoden aikana, Kimmo Kiuru sanoo.