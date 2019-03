HS: Vihreiltä tyrmäys pääkaupungin ruuhkaväitteelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anni Sinnemäen mukaan Hernesaaren liikenne nojaa jatkossa joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina yksimielisesti Hernesaaren kehittämistä koskevan asemakaavan, jonka myötä alueelle on tiedossa asuintilaa ja työpaikkoja jopa yli 10 600 ihmiselle.

Uuden asuinalueen liikennesuunnitelma on herättänyt huolta Etelä-Helsingin autoliikenteen hyytymisestä. Hernesaaren pääreitti kulkee kapean Telakkakadun kautta, joka on jo tällä hetkellä ruuhkainen. Länteen päin yrittävä autoilija jumiutuu puolestaan Jätkäsaaren liikennesumppuun.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) tyrmää suunnitelmaa kohtaan esitetyn arvostelun.

– Ei synny ruuhkasumppua. Se mikä tässä on pääasia, on se, että Helsingin kantakaupungin läheisyyteen syntyy uutta kaupunkia reippaasti yli 7 000:lle ihmiselle. Tämä on Helsingille valtavan hieno mahdollisuus, Sinnemäki toteaa Helsingin Sanomille.

Vihreiden valtuustoryhmän mukaan alueen liikennesuunnittelusta ei tarvitse olla huolissaan, sillä autoilu on vähäistä kantakaupungissa.

– Hernesaaren ja kantakaupungin liikennejärjestelyt nojaavat vahvasti joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn, Sinnemäki toteaa.

Asia siirtyy seuraavaksi kaupunkilaisten ja muiden tahojen kommentoitavaksi ennen valtuustokäsittelyä.