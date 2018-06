HS: Vihreät kiistää kriisin kannatuslaskusta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreät kokoontuvat puoluekokoukseen viikonloppuna.

Vihreiden puoluehallituksen jäsenien ja muiden johtavien poliitikkojen mukaan mitään kriisiä ei ole käsillä kannatuslakusta huolimatta ja puheenjohtaja Touko Aaltoon ollaan tyytyväisiä.

Vihreät nousi Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi yli 17 prosentin kannatuksellaan sen jälkeen, kun Touko Aalto valittiin puheenjohtajaksi viime kesänä.

Sittemmin kannatus on vain pienentynyt. Uudessa HS-gallupissa se oli 13,5 prosenttia.

Helsingin Sanomat soitti vihreiden puoluehallituksen jäsenille ja muille puolueen johtopoliitikoille. He muistuttavat, että vaikka suunta on ollut koko ajan alaspäin, nykyinen kannatus on yhä selvästi korkeammalla kuin puolueen kannatus yksissäkään vaaleissa.

– En ole millään tasolla huolissani, sanoo puoluehallituksen jäsen Bella Forsgrén.

– Kannatus on noussut viime vaaleista. Vertailukohdan pitäisi olla viime eduskuntavaalit, mutta mediassa se näyttää olevan syksyn huippuluvut.

Myös puolueen varapuheenjohtaja Veli Liikanen sanoo, että nykyistä kannatusta täytyisi pitää vaaleissa suurena voittona. Parhaimmillaan puolueen kannatus on ollut eduskuntavaaleissa 8–9 prosentin välillä.

Varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpään mielestä 17 prosentin kannatuspiikki oli poikkeusilmiö.

– Siinä näkyi puheenjohtajan vaihdos ja kuntavaalimenestys. Jos peruskannatus vakiintuu 14 prosenttiin, olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen.

Kolmas varapuheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo toivovansa, että politiikan tekeminen olisi asioiden edistämistä eikä gallupnumeroiden tuijottamista.