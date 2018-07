Venäjän eläkeuudistus horjuttaa Vladimir Putinia

Jalkapallon MM-kisojen aikaan mielenosoitukset olivat suurissa kaupungeissa kiellettyjä, mutta nyt niille on peräti myönnetty virallisia lupia.

Helsingin Sanomat seurasi Moskovassa Venäjän eläkeuudistusta vastustavaa mielenosoitusta, joka keräsi järjestäjiensä mukaan peräti 12 000 ihmistä. Viranomaiset arvioivat osallistujamäärän puolta pienemmäksi. Mielenosoitukset Moskovassa ja muualla olivat Venäjän kommunistisen puolueen ja muiden vasemmistojärjestöjen järjestämiä.

Pääministeri Dmitri Medvedev ilmoitti eläkeuudistuksesta 18. kesäkuuta eli jalkapallon maailmanmestaruuskisojen alkamispäivänä. Venäläisistä 89 prosenttia vastustaa eläkeuudistusta, joka korottaisi miesten eläkeiän 60:stä 65:een vuoteen ja naisilla vastaavasti 55:stä 63:een. Virallinen eläköitymisikä ei ole muuttunut sitten neuvostoaikojen. Venäjän valtion heikkenevän talouden osalta eläkeiän nosto olisi tarpeellinen.

Ongelma on siinä, että venäläisistä miehistä neljäsosa kuolee ennen 55 ikävuotta. Miesten keski-ikä Venäjällä on 66 vuotta ja naisten 77. Venäjän federaation 83 tasavallasta ja alueesta 47:ssä keskimääräinen elinikä on alle 65 vuotta. Tämä tarkoittaa noin 57 prosenttia koko maan alueista. Lähes kolmasosa Venäjän väestöstä on eläkeläisiä.

Alahuone duuma hyväksyi kiistellyn eläkelain ensilukemiselta 19. heinäkuuta äänin 328-104. Vaikka presidentin lehdistöedustaja Dmitri Peskov on yrittänyt eriyttää presidentti Vladimir Putinia lakiuudistuksesta, ei perinteinen ”tsaari on hyvä, pajarit pahoja” -ajattelu ole menestynyt, vaan myös Putinin kannatuslukema on laskenut ennätysalhaalle 38 prosenttiin, kirjoittaa Independent.

Eläkkeet ovat Venäjällä hyvin pieniä, eikä pelkästään niiden avulla pysty elämään, vaan eläkeläiset tekevät töitä sen lisäksi. Tammikuussa 2018 keskimääräinen eläke Venäjällä oli 178 euroa. Eläkkeiden pienuus on ollut kestoteema Venäjällä. Kun pari vuotta sitten Ukrainalta miehitetyllä niemimaalla eläkeläinen haastoi pääministeri Dmitri Medvedeviä aiheesta, vastasi tämä seuraavasti:

– Rahaa ei vain ole nyt. Kun löydämme rahan, korjaamme asian. Koita pärjäillä! Kaikkea hyvää! Heippa! Pidä huolta, kertoo RFERL.

Tiettävästi tunnetuin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on kutsunut ihmisiä osallistumaan mielenosoitukseen sunnuntaina.

29 июля митинг против пенсионной реформы https://t.co/TtzuWtbT9j — Alexey Navalny (@navalny) July 27, 2018