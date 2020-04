HS: Vastaanottokeskuksessa Espoossa 22 koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poikkeuksellisen tapausmäärän syytä ei tiedetä.

Espoon Nihtisillassa sijaitsevassa Luona Oy:n ylläpitämässä vastaanottokeskuksessa on todettu 22 koronatartuntaa, Helsingin Sanomat kertoo.

Luku on poikkeuksellinen verrattuna kolmeen muuhun pääkaupunkiseudun keskukseen. Esimerkiksi toisessa saman yhtiön keskuksessa Robert Huberin tiellä Vantaalla on todettu vain kaksi tapausta. Helsingin kaupungin Punavuoren vastaanottokeskuksessa tartuntoja on taas kolme.

Syytä Nihtisillan keskuksen suureen tartuntamäärään ei Luona Oy:n liiketoimintajohtaja Suvi Salosen mukaan pystytä arvioimaan.

HS:n mukaan vain taudin saaneet tai tartuntaepäillyt on pantu karanteeniin. Muut saavat liikkua vapaasti. Suvi Salonen muistuttaa, ettei terveitä ihmisiä voida sulkea huoneisiinsa. Hänen mukaansa yleisiä rajoituksia kokoontumisesta noudatetaan.

Espoon Nihtisillan keskus on pääkaupunkiseudun suurin. Siellä asuu noin 410 turvapaikanhakijaa.