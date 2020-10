HS: Vastaamon toiminta kyseenalaista jo ennen tietomurtoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiö sanotaan tunnetun ammattipiireissä aggressiivisesta viestinnästä.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut alan ammattilaisten keskuudessa surkeassa maineessa. Yrityksen toiminta on herättänyt keskustelua alalla jo kauan ennen laajaa tietomurtoa, kertovat Helsingin Sanomien haastattelemat mielenterveysalan ammattilaiset.

HS on haastatellut viittä vuosia alalla työskennellyttä henkilöä. Vastaamo tunnetaan ammattipiireissä aggressiivisesta viestinnästä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Yksi haastatelluista arvioi, että Vastaamolla on matala kynnys uhata oikeustoimilla, mikäli heidän toiminnastaan nostetaan esille kriittisiä huomioita. Vastaamo on myös harjoittanut markkinointia, joka erikoispsykologi, psykoterapeutti Nina Pyykkösen mukaan on ollut ”kyseenalaista ja ikävää”.

Vastaamo käytti Pyykkösen nimeä Googlen hakukoneoptimonnissa. Kun Pyykkösen nimeä haki Googlessa, nousi ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Vastaamo ja psykoterapeutin paikkakunta, vaikka siellä ei sijaitse Vastaamon tiloja.

− Siitä muodostui sellainen käsitys, että olisin Vastaamon kanssa tekemisissä, mikä ei pidä paikkansa. Meitä on useampia, joille on käynyt näin, Pyykkönen kertoo.

Alan ammattilaisella on myös ollut huolta siitä, ettei Vastaamon sivuilla esitetyt psykoterapeuttien ja terapeuttien kerrotut osaamisalueet ole ilmaistu täsmällisesti.

Pyykkösen mukaan Vastaamon nettisivuilla jotkut psykoterapeuteista mainostivat osaamisalueekseen sellaisia suuntauksia, joihin heillä ei ollut asianmukaista koulutusta.

− Vaikutti siltä, ettei Vastaamo monitoroinut mitenkään sitä, millaisia osaamisalueitaan heidän työntekijänsä markkinoivat, Pyykkönen sanoo.

Vastaamo tiedotti keskiviikkona 21. lokakuuta joutuneensa tietomurron kohteeksi. Maanantaina sen toimitusjohtaja Ville Tapio irtisanottiin tehtävistään. Tapion epäillään pimittäneen tietoa yhtiön palvelimelle tehdystä tietomurrosta yli puolentoista vuoden ajan.