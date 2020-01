HS: Varusmiehiltä ristiriitaista palautetta kasvisruoasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kritiikki on kohdistunut erityisesti kasvisruoan makuun ja täyttävyyteen.

Syksystä 2018 alkaen varusmiehille on tarjottu kaksi kertaa viikossa kasvisruokaa. Uudistus sai julkistamisajankohtanaan paljon huomiota.

Kasvisruoasta tulee Varusmiesliitolle yhä paljon palautetta, enimmäkseen negatiivista.

–Varusmiesliitto kannustaa ilmastovaikutusten pienentämiseen ruuan suhteen jatkossakin, mutta ruuan on tässä tapauksessa oltava maukasta, ravinteikasta ja täyttävää. Palautteen perusteella tällä hetkellä näin ei tilanne kaikkialla ole, kertoo Varusmiesliiton tuore puheenjohtaja Topi Korpinen Helsingin Sanomille.

Varusmiehille tehdyissä kyselyissä tyytymättömyys kasvisruokaa kohtaan ei näy samalla tavalla.

– Kyselyissä kasvisruoka ei ole noussut esiin mitenkään korostuneesti. Tyytyväisyys kasvisruokaan on niissä jopa ihan vähän noussut, sanoo puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin kehitysjohtaja Petri Hoffren.

Toisin kuin etukäteen arveltiin, ei kasvisruokapäivä ole myöskään näkynyt piikkinä suolaisten välipalojen myynnissä.

Erityisruokavalioiden huomioimisessa on kuitenkin ollut vaikeuksia leiriolosuhteissa.

– Erityisruokavaliot ovat lisääntyneet paljon ja haaste on tunnistettu. Ongelmia on ollut, kun joukot liikkuvat. Asia on tunnistettu Puolustusvoimissa ja yhdessä Leijona Cateringin kanssa siihen yritetään saada parannusta, puolustusvoimien tiedotuspäällikö Max Arhippainen sanoo HS:lle.