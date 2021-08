HS: Varo ovikoodin jakamista, voi käydä näin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koodin saa antaa kenelle haluaa, mutta silloin turva pikkuhiljaa haihtuu.

Helsingin Sanomat kertoo kerrostalojen ovikoodin jakamisen seurauksista. Yleistyneitä ovi- ja porttikoodeja annetaan julki esimerkiksi juhlakutsuihin, ruokatilauksiin ja tapaamisiin.

Lakimies kehottaa miettimään, miksi avaimen korvannut koodi on olemassa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnösen mukaan taloyhtiön asukkaalla on oikeus luovuttaa koodi eteenpäin harkintansa mukaan – siinä ei tee mitään väärää.

– Olen itse kuullut, että joku talo on kieltänyt koodin antamisen esimerkiksi ruokaläheteille. Niin ei voi kuitenkaan tehdä. Toki siitä voi syntyä asukkaiden kesken ristiriitaa, jos tilanne on se, että yksi jakaa sitä paljon ja toinen on kovasti huolissaan ja pelkää, mitä siitä seuraa, Kristel Pynnönen sanoo HS:lle.

Koodin tietävien ryhmän laajentuessa sen idea haipuu pikkuhiljaa.

– Se on asetettu turvallisuuden takia. Tässä valossa yksilön kannattaa pohtia, kenelle tai millaisissa tilanteissa koodin voi antaa eteenpäin niin, että sen tarkoitus säilyy. Jos ihminen antaa sen joka päivä jollekin uudelle taholle, idea, eli turvallisuuden takaaminen, ei ole pidemmällä aikavälillä enää ihan sama juttu.

– Ilkivalta on usein ikävin juttu, joka koodien päätymisestä vääriin käsiin voi seurata. Jos ulko-ovesta tai portista pääsee helposti, on tavallista helpompi päästä myös yhtiön yleisiin tiloihin eli niin sanotusti talon kuoren sisälle.