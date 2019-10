HS: Varapuhemies ryöpyttää eduskuntaa mölinästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnan puhekulttuuri on muuttunut, sanoo Tuula Haatainen.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) on saanut tarpeekseen kansanedustajien mölinästä, kertoo Helsingin Sanomat.

Levottomissa täysistunnoissa on ollut syksyllä välihuutoja, päälle puhumista, puhujille naureskelua ja yleistä hälinää. Kansanedustajat jatkavat keskusteluja keskenään täysistunnon aikana.

– Tässä eduskunnassa puhetyyli on muuttunut. Puheet ovat koventuneet ja äänenpainot voimistuneet, Haatainen toteaa.

Varapuhemiehen mukaan kärjekkyys täysistunnoissa on pahentunut entisestään tällä vaalikaudella.

– Eduskunnan kannattaisi miettiä retoriikan tapaa ja tyylilajia, jolla keskustellaan. Sitä, millä äänenpainoilla ja millä tyylillä täysistunnossa puhutaan.

Välihuudot kuuluvat eduskunnan keskustelukulttuuriin, mutta Haataisen mukaan välihuutojen tyylilaji on muuttunut päälle puhumiseksi ja tahalliseksi puhujan häiritsemiseksi.

– Päälle puhuminen ei ole välihuutamista. Välihuutoja sietää opetella, jos ei osaa, varapuhemies ohjeistaa.

Mölyäminen ja metelöinti on Haataisen mukaan pahinta silloin, kun televisiokamerat ovat päällä. Hänen arvionsa mukaan puhekulttuurin muutoksen taustalla on sosiaalinen media, jonka ärhäkkyys on levinnyt myös eduskuntaan.

– Toivon, että salissa puhuttaisiin asioista. Saa perustella, väitellä ja argumentoida. Saa kiihtyäkin, mutta pitää silti olla asiallinen, Haatainen sanoo.

Varapuhemies kertoo HS:lle, että moni edustaja tuntuu ajattelevan, että mitä kovempaa huutaa, sitä enemmän saa näkyvyyttä ja voimaa sanomisiinsa.

– Turha metelöiminen ei kuitenkaan kuulu eduskuntaan. Se on vastoin arvokasta käyttäytymistä.