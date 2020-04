HS: Valiokunta arvostelee hallitusta tiedon panttaamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslakivaliokunta arvostelee hallitusta puutteellisesta tiedon jakamisesta valmiuslain valmistelussa.

Helsingin Sanomat kertoo, että valiokunta on ”toistuvasti” joutunut erikseen pyytämään hallitukselta sellaista tietoa, joka hallituksen olisi pitänyt toimittaa sen käyttöön pyytelemättä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoo HS:lle, että valiokunnalle ei ollut toimitettu lainkaan konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaisissa tilanteissa käyttöön otettavan asetuksen suomia valtuuksia käytettäisiin.

– Meidänhän pitäisi tehdä valiokuntana arviointia siitä, että onko pykälän aktivoinnille välitön tarve, ja sitä on aika mahdoton tietää, jos ei ole mitään esimerkkejä siitä, minkälaisissa tilanteissa sitä käytettäisiin, hän sanoo.

Tuore kritiikki kohdistuu jatkamisasetukseen, jolla säädetään valmiuslain 87 pykälän käyttöönotosta. Ojala-Niemelän mukaan tietoa valtuuksien käyttötarkoituksesta saatiin kahden pyytämisen jälkeen. Perustuslakivaliokunta on joutunut pyytämään tietoa erikseen myös aiempien valmiuslain mietintöjen laatimisen yhteydessä.

– Valiokunnan käsittelyn kannalta tympäisee, jos tämmöisten perusasioiden saaminen on lypsämistä, Ojala-Niemelä sanoo.

Perustuslakivaliokunta on valmiuslain yhteydessä huomauttanut hallitusta useista puutteista. Se on vaatinut tarkennuksia esimerkiksi Uudenmaan eristämiseen ja terveydenhuoltohenkilökunnan valtakunnallista työvelvoitetta koskien. Erityisesti Uudenmaan eristämisen kohdalla valiokunnan kritiikki on ollut tiukkasanaista.