HS: Vain 13 prosenttia tyytyväisiä Antti Rinteeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Rinne jää historiaan lähivuosien epäsuosituimpana pääministerinä.

Vain 13 prosenttia suomalaisista katsoo entisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) pärjänneen hyvin tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien tilaamasta kyselytutkimuksesta.

Kyselyn perusteella jopa 62 prosenttia suomalaista katsoo Rinteen hoitaneen pääministerin tehtävää erittäin tai melko huonosti. Vielä elokuussa hyvän arvion antoi 28 prosenttia ja huonon arvion 29 prosenttia suomalaisista.

Myös tyytymättömyys Antti Rinteen hallitukseen kasvoi. Joulukuun kyselyssä vain 19 prosenttia suomalaisista antaa hallitukselle myönteisen arvosanan, kun elokuussa osuus oli 23 prosenttia. Kielteisen arvosanan antajien osuus kasvoi joulukuussa 45 prosenttiin, kun vielä elokuussa osuus oli 26 prosenttia.

Kielteisimmän arvosanan hallituksen toiminnasta antoivat kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan äänestäjät. Perussuomalaisista ja kokoomuslaisista 68 prosenttia piti hallituksen toimintaa melko tai erittäin huonona. Keskustalaisilla vastaava osuus oli 38 prosenttia. Vain 17 prosenttia keskustalaisista oli tyytyväisiä hallituksen toimintaan.

Vasemmistoliiton kannattajista jopa neljä viidestä ajatteli hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. SDP:n kannattajista tätä mieltä oli noin puolet, vihreistä 26 prosenttia. Myös vihreistä suurempi osa, 32 prosenttia, oli tyytymätön hallituksen toimintaan.

Rinteen saama arvosana kansalaisilta on huonompi kuin hänen edeltäjillään. Kyselyä on toteutettu vuodesta 2011, jonka jälkeen pääministereinä ovat olleet Jyrki Katainen (kok.), Alexander Stubb (kok.) ja Juha Sipilä (kesk.). Antti Rinteen jälkeen heikoimman arvosanan on saanut Alexander Stubb hallituskautensa lopussa.

Muista hallituksen ministereistä eniten suosiotaan laski ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) jonka toimintaan oli tyytymättömiä 40 prosenttia suomalaisista. Osuus kasvoi 27 prosenttiyksikköä.

Valtiovarainministerinä toimineen Mika Lintilän (kesk.) arviot eivät muuttuneet kyselyssä.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 2.-6. joulukuuta 2019. Rinne jätti eronpyynnön Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle tiistaina 3. joulukuuta.