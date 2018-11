HS: Uusien asuntojen markkinat huimilla kierroksilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääkaupunkiseudulla nykyistä asuntorakentamista vastaavia lukemia pitää hakea 1980-luvulta saakka.

Pääkaupunkiseudun uusien asuntojen markkinat käyvät edelleen huimilla kierroksilla, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehti viittaa Rakennuslehden markkinakatsaukseen, jonka mukaan pääkaupunkiseudulla aloitettiin huhti-lokakuussa 4 321 myytävän uuden asunnon rakentaminen.

Vastaavia lukemia pitää lehden mukaan hakea 1980-luvulta saakka. Nykytahti ylittää normaalisuhdanteiden keskiarvon 79 prosentilla.

Ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä on 1 991 asuntoa. Määrä on 23 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten ja tämän vuosituhannen ennätys.

Uusien asuntojen kauppa sen sijaan on vähentynyt keväästä 19 prosentilla. Kymmenen vuoden keskiarvotaso kuitenkin ylittyy 65 prosentilla.

Pääkaupunkiseudulla on myynnissä 5 833 rakenteilla olevaa tai valmista uutta asuntoa. Ennakkomarkkinoinnissa olevat asunnot mukaan lukien tarjolla on lähes 8 000 asuntoa. Kymmenen vuoden keskiarvo on noin 2 700 asuntoa.

Myymättä on 478 valmista uutta asuntoa. Rakenteilla olevia myymättömiä asuntoja on 5 355.

Helsingissä sääntelemättömien uusien asuntojen hinnat nousivat vuodessa 18,4 prosenttia. Hintojen nousua selittää HS:n mukaan valtaosin se, että tarjonta on aikaisempaa kalliimmilla paikoilla. Vantaalla asuntojen keskihinta nousi 7 prosenttia vuodessa, kun taas Espoo-Kauniainen-alueella asunnot halpenivat 3,6 prosenttia.

Helsingissä sääntelemätön uusi asunto maksaa keskimäärin 7 446 euroa neliöltä. Espoo-Kauniainen-alueella asuntoneliöstä pyydetään 5 482 euroa ja Vantaalla 4 985 euroa.