HS: Hoitajamitoitus vaatii 4500 uutta työntekijää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuntaliiton mukaan hoitajamitoituksen nostaminen maksaa 181 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman mukaan vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoitus nostetaan 0,7:ään, joka tarkoittaa, että yhtä asukasta kohti on 0,7 hoitajaa. Tähän asti mitoitus on ollut 0,5 ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 0,6–0,69.

Hoitajamitoituksen nostaminen tarkoittaa Kuntaliiton mukaan noin 4 500 uuden työntekijän palkkaamista ja 181 miljoonan euron lisämenoja. Jos työntekijöitä löytyy.

– Henkilökunnasta on jo nyt huutava pula. Kävin juuri TE-toimiston sivulla, missä oli avoinna 1555 lähihoitajan paikkaa. Iäkkäiden ihmisten määrä ja hoidon tarve ovat kasvussa, ja tilannetta pitäisi arvioida pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen Helsingin Sanomille.

Kuntaliiton helmikuisen kyselyn mukaan henkilöstön saatavuus on suurin ongelma ikäihmisten asumispalveluissa. Tätä mieltä oli 54 prosenttia kyselyn vastaajista 143 kunnasta. Se koettiin pahemmaksi ongelmaksi kuin rahapula. Avovastauksissa kuntien edustajat arvioivat, että mitoituksen tiukentaminen vain pahentaa ongelmia entisestään.

– Henkilöstöä ei saa ottaa kotihoidosta. Kotihoito on suuntaus, jota on pyritty tukemaan, ja siellä on kova henkilöstöpula,Myllärinen sanoo.

Kotihoidon asiakasmäärä kasvoi kahdessa vuodessa 4 000:lla mutta työntekijöiden määrä vain 1 700:lla ja paljon hoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa edelleen.