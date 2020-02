HS: UPM:n johtaja huolissaan Suomen kalleudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jussi Pesonen varoittaa julkisen sektorin kasvun lisäävän teollisuuden verotusta, mikä heikentää kilpailukykyä.

Metsäteollisuusyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa olevansa huolissaan siitä, että hän näkee tulevaisuuden Suomen entistä kalliimpana ja tehottomampana maana.

Hän muistuttaa, että UPM on kansainvälinen yritys eikä Suomi ei erityisasemassa.

– Energia on kalliimpaa kuin Ruotsissa, Suomi on etäällä, ja työehtosopimukset ovat kalliimpia kuin missään muussa toimintamaassamme. Nyt on tullut vielä tämä raaka-aineiden saatavuus, joka ei näytä varmalta pitemmällä aikavälillä, hän huomauttaa.

Suomessa myös lakot häiritsevät metsäteollisuutta toisin kuin Ruotsissa ja Saksassa, jotka ovat Suomen ohella Euroopan tärkeimmät metsäteollisuusmaat.

Paljon hyvääkin Suomessa Pesosen mielestä toki on, kuten tuotekehitys. Osaavaa henkilökuntaa on, mutta erot muihin maihin eivät ole niin isot kuin ne olivat kymmeniä vuosia sitten.

Pesosen mukaan suuri ongelma on sekin, että julkinen sektori näyttää vain kasvavan, mikä tarkoittaa lisää veroja. Jossain vaiheessa myös teollisuus joutuu maksamaan lisää veroja yhteiskunnan pyörittämiseen, mikä vähentää Suomen suhteellista kilpailukykyä muihin maihin.

– Sitä ei tahdota oikein Suomessa ymmärtää, että avoimessa globaalissa taloudessa maan kilpailukyky lopulta ratkaisee, tuleeko investointeja. Suomessa investoidaan jo nyt vähemmän kuin vanhoja investointeja poistetaan enkä usko, että se paljon siitä muuttuu, hän varoittaa.

Pesonen myös haluaisi, että työehtoista sovittaisiin enemmän tuotekohtaisesti ja joustavammin.

– Veroja pitää alentaa, mutta en ole koskaan sanonut, että Suomessa pitäisi pienentää palkkoja. Väitän kuitenkin, että Suomessa joutuu jatkossa tekemään enemmän töitä palkan eteen kuin tänään. Uskon, että liiketoimintaa kasvattamalla tänne luodaan työtä, lisää palkanmaksukykyä ja verotuloja. UPM on nyt tämän maan suurin lisäarvon tuottaja. Luulisi, että tällainen toimiala kiinnostaa päättäjiä.

Lisätyöllä hän sanoo tarkoittavansa lisää tehokkaampaa työtä, ei välttämättä vain lisätunteja.