HS: Tungosta kotimaan matkailussa

Suomalaisten matkailuinto näkyy kovana kysyntänä.

Helsingin Sanomien mukaan Itä-Suomessa suomalaisten matkailuinto näkyy ruuhkina.

Holiday Club Saimaan myyntipalveluiden päällikkö Sanna Parkkola kertoo HS:lle, että verrattuna edellisiin kesiin tämä kesä on selkeästi vilkkaampi hotellissa kotimaan matkailijoiden osalta. Kysyntä on hänen mukaansa todella kovaa, ja välillä on jouduttu myymään ei-oota.

Hangossa suomalaisten turistien määrä on huomattu päiväristeilyillä. Bengtskärin majakalle liikennöivän Marine Linesin tämän viikon lähes kaikki risteilyt ovat loppuunvarattuja.

Hangon keskustassa sijaitsevan Regatta Spa Hotellin majoitus on heinäkuun osalta lähes loppuunmyyty, kertoo hotellin liiketoimintajohtaja Axel Holmström. Huippusesonki alkoi hänen mukaansa aikaisemmin ja kysyntä on kovempaa.

Tungos näkyy myös Turun saaristossa. Ilta-Sanomien mukaan esimerkiksi Houtskarista Iniöön kulkevalle lautalle oli keskiviikkona tuntien jono.