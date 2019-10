HS: Tie sortumassa, ministeriöltä ei rahaa

Kehä III:lla on 350 metrin osuus, joka uhkaa romahtaa.

Kehä III:n eteläinen ajorata on noin 300 metrin osuudelta niin huonossa kunnossa, että se uhkaa sortua, Helsingin Sanomat kertoo.

Väyläviraston mukaan tieosuuden korjaamisesta on viime vuonna tehty rahoituspyyntö liikenne- ja viestintäministeriölle, mutta esitys on karsittu rahoituslistalta. Tieosuuden korjaamisen on arvioitu maksavan 26,2 miljoonaa euroa.

Muun muassa Väylävirasto, Uudenmaan tulevan kaavan valmistelijat sekä maankäyttösopimus MAL2019 ovat ilmaisseet huolensa tieosuuden tilasta.

– Tämä olisi todella tärkeä kohde, jolle pitää saada rahaa. Rahoituksen myöntää lopulta valtiovarainministeriö eli se on poliittinen päätös, Väyläviraston projektipäällikkö Antti Koski sanoo.

Tieosuus on rakennettu puupaalujen ja paalulaatan varaan, jotka lahoavat. Paalujen kuntoa on tarkkailtu samalla, kun rakennussuunnitelmia on tehty. Vaikka akuuttia romahdusvaaraa ei ole, on ely-keskuksessa pohdittu jo kiertotien rakentamista paikalle, mikäli paalut ehtivät hajota ennen rahoituksen saamista.

– Jos tie hajoaa hallitsemattomasti ennen korjausta, siitä koituu merkittävää haittaa liikenteelle, Ely-keskuksen projektipäällikkö Kirsi Pätsi sanoo.

– Väliaikaisen kiertotien rakentaminen kestäisi viikkoja.

Eteläinen ajorata on Suomen liikennöidyimpiä teitä. Osuudella kulkee autoja päivittäin noin 47 750 ajoneuvoa.