HS: Thaimaa pelkää, turisteja ei maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pandemia on yhä hallitsematon useimmissa maissa.

Thaimaa on torjunut korona­viruksen, eikä maahan haluta Helsingin Sanomien mukaan vielä turisteja.

– Ei ainakaan puoleen vuoteen, toteaa lehdelle sähköpostitse lääketieteen professori Thira Woratanarat bangkokilaisesta Chulalongkorn-yliopistosta.

Hän on yksi asiantuntijoista, joiden ohjeisiin Thaimaa on pohjannut koronavirusstrategiansa eli esimerkiksi yhteiskunnan sulkemisen ja avaamisen aikatauluja.

Thira sanoi toivovansa, että suomalaiset ymmärtävät thaimaalaisten näkökulman.

– Näemme, että pandemia on yhä hallitsematon useimmissa maissa. Lisäksi monissa maissa tulee uusia aaltoja, vaikka ne ovat menestyksekkäästi pystyneet kontrolloimaan ensimmäistä aaltoa, ja pääsyy ovat ulkomailta tulleet tartunnat.

Thaimaassa on niin vähän koronavirusta, että se on Euroopan unionin listalla turvallisista maista. Noin 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa on todettu Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan vain noin 3 300 koronavirustartuntaa ja 58 viruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Mielipidetutkimusten mukaan selvä enemmistö thaimaalaisista vastustaa ulkomaalaisten tuloa maahan. HS:n haastatteleman tutkijan Pornpan Buathongin mukaan thaimaalaiset eivät vihaa ulkomaalaisia, mutta he ovat huolissaan ja peloissaan.