HS: Terveystietojen urkinnasta tullut jokapäiväistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sen selvittäminen, kuka omia terveystietoja on katsellut, on suuren työn takana.

Jos ihminen on hoidettavana useassa yksikössä, hänen potilastietonsa löytyvät silti samasta Kanta.fi-palvelusta. Kantaan kirjataan ihmisen tutkimus-, diagnoosi- ja reseptitietoja niin julkisesta kuin yksityisestäkin terveydenhuollosta.

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan yksi yhteinen palvelu mahdollistaa teknisesti terveystietojen urkinnan. Lähes kuka vain terveydenhuollon ammattilainen voi halutessaan katsella liki kenen tahansa terveystietoja, jos tietää tämän henkilötunnuksen. Toki urkinta vaatii tietoista lain rikkomista.

Vain harva on kieltänyt tietojensa luovutuksen: kieltoja on tehty noin 80 000, kun suostumuksensa on antanut noin 2,9 miljoonaa suomalaista.

Tietosuojeluvaltuutettu Reijo Aarnio kertoi hiljattain Helsingin Sanomissa, että urkintaa tapahtuu käytännössä joka päivä jossain päin Suomea.

Sen selvittäminen, kuka omia terveystietoja on katsellut, on HS:n selvityksen mukaan suuren työn takana. Se vaatii kirjallista tietopyyntöä jokaiseen hoitopaikkaan.

Tiedot tilataan paperisella lomakkeella, ja vastaus tulee postitse kotiin. HS:n selvityksen mukaan tietojen saaminen kotipostiin kestää viikkojen ajan. Tietojen saaminen siitä, kuka on katsellut lääkereseptitietoja, kesti yli seitsemän viikkoa. Lain mukaan tiedot on lähetettävä viivytyksettä.

Kelan vastauksen mukaan viiveen syynä oli henkilöstöresurssin puute, joka on nyt saatu kuntoon.

Tietojen katselun valvonta on paikallisten toimijoiden vastuulla. Valvontaa toteutetaan lähinnä pistokokein.