HS: Tämän vuoksi korona on lihaville vaarallinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan vuoksi tehohoidossa olleista 84 prosenttia on ollut ylipainoisia tai lihavia.

Lihavilla ihmisillä näyttää olevan suurempi riski joutua koronaviruksen vuoksi tehohoitoon kuin normaalipainoisilla, kertoo Helsingin Sanomat.

Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimivasta kansallista tehohoitoa koordinoivasta toimistosta kerrotaan HS:lle, että tehohoidossa olleista potilaista peräti 84 prosenttia on ylipainoisia tai lihavia.

Lihavien ihmisten osuus on lähes puolet tehohoidossa hoidetuista koronapotilaista. Heidän osuutensa on 48 prosenttia.

Ylipainoisella tarkoitetaan ihmistä, jonka painoindeksi on yli 25. Ihminen on lihava, kun hänen painoindeksinsä on yli 30.

Kuopion yliopistollisen sairaalaan tehohoidon palvelulinjajohtaja Stepani Bendel sanoo HS:lle, että tulokset ovat samassa linjassa kansainvälisten tutkimustulosten kanssa.

Lihavilla on kohonnut riski joutua koronan vuoksi tehohoitoon etenkin siksi, että lihavuus on yhteydessä moniin vakavaan koronatautiin altistaviin sairauksiin.

– Koronaviruksen aiheuttamissa vakavissa tautimuodoissa ei ole kyse pelkästään lihavuudesta vaan myös sairauksista, jotka saattavat liittyä lihavuuteen. Sellaisia ovat esimerkiksi diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, rasvamaksa tai uniapnea, Bendel sanoo.

Bendel kuitenkin muistuttaa, että painon ja pituuden suhdetta mittaava painoindeksi ei ole aina yhteydessä vakavan tautimuodon riskiin. Esimerkiksi lihaksikkailla ihmisillä painoindeksi voi ylittää normaalipainon rajan, vaikka he eivät olisikaan lihavia.