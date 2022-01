HS: Tällaiset rajoitukset ovat voimassa muissa Pohjoismaissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi, Ruotsi ja Islanti kiristävät, Norjassa ja Tanskassa mennään toiseen suuntaan.

Samaan aikaan kun Suomen hallitus pohtii valmiuslain käyttöönottoa, joissakin Pohjoismaissa höllennetään rajoituksia, kertoo Helsingin Sanomat.

Tanskassa ja Norjassa ollaan parhaillaan keventämässä rajoituksia, vaikka tartuntatilanne ei ole oleellisesti Suomea parempi. Esimerkiksi joulun ja uuden vuoden aikaan nähtiin samanlainen kasvu tartuntamäärissä kaikissa pohjoismaissa.

Suomen ohella rajoituksia on tiukennettu Islannissa, jossa ne tulivat voimaan joulukuun lopulla ja ovat voimassa tammikuun ajan. Rajoituksien mukaan anniskeluravintolat saavat olla auki kymmeneen saakka ja liikuntapaikat ja kylpylät saavat ottaa asiakkaita puolet normaalista. Myös enintään 200 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää, mikäli paikalla voidaan järjestää pikatestaus.

Perjantaina maassa päätettiin myös uusista rajoituksista, jotka tulevat voimaan 2. helmikuuta. Uusien rajoitusten mukaan ravintoloissa voidaan ottaa sisään enintään 20 asiakasta ja yökerhot, baarit ja pelihallit suljetaan. Islannissa suurin syy rajoituksiin on yliopistollisen sairaalan ylikuormitus henkilöstöpulan vuoksi.

Myös Ruotsissa uudet rajoitukset tulivat voimaan keskiviikkona. Ruotsissa ei kuitenkaan rajoiteta asiakasmääriä ravintoloissa ja baareissa kunhan kaikille asiakkaille on istumapaikka. Sisätiloissa yli 20 henkilön tilaisuuksissa täytyy kaikille olla istumapaikat ja rokotustodistus vaaditaan yli 50 henkilön messuilla ja näyttelyissä sekä tilassa on oltava vähintään 10 neliötä tilaa henkilöä kohden. Ruotsissa raportoitiin 25 000 tartuntaa torstaina, joka on epidemia-ajan suurin tartuntamäärä.

Norjassa ja Tanskassa rajoituksia ollaan sitä vastoin höllentämässä. Norjassa tiukempia rajoituksia asetettiin joulukuun puolessa välissä, mutta vaikka tartuntamäärät ovat edelleen korkeat, rajoituksia ollaan jo poistamassa. Potilasmäärät olivat Norjassa korkeat vuoden lopulla mutta tilanne on jo helpottumassa.

Tanskassa ollaan myös luopumassa tiukimmista rajoituksista ja joulukuun puolivälissä sulkeutuneet elokuvateatterit, museot ja teatterit saavat jälleen avata ovensa. Urheilu- ja kulttuuritapahtumien yleisöraja on jatkossa 1 500 henkilöä. Myös Tanskassa tilanne sairaaloissa on alkanut helpottamaan.