HS: Suunnittelijat ihmeissään, uutta tietä ajetaan väärään suuntaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaikeus hahmottaa kaistojen suuntia on aiheuttanut vaaratilanteita Espoossa.

Espoon Tapiolan ja Otaniemen välille avattiin perjantaina uusi siltayhteys, jossa on käytössä kaksi ajokaistaa: yksi molempiin suuntiin.

Helsingin Sanomien mukaan autoilijoilla on ollut hankaluuksia pysyä omalla kaistallaan sillalla, joka ylittää Kehä I:n.

Moni ajaa siltaa niin kuin se olisi yksisuuntainen tie, jossa on kaksi rinnakkaista kaistaa samaan suuntaan. Tämä on aiheuttanut vaaratilanteita.

− Vähän ihmetyttää, että miksi sitä luullaan kaksikaistaiseksi. Se on kuitenkin ihan tavallinen katu, joka tekee mutkan, kommentoi rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare Espoon kaupungilta HS:lle.

Se, että kaksisuuntainen tie tulkittiin yksisuuntaiseksi, tuli suunnittelijoille yllätyksenä.

− Ihmiset tulevat Kehä I:ltä sillalle ja Kehä I on kaksikaistainen. Voiko siitä tulla käsitys, että he ajaisivat edelleen kaksikaistaisella tiellä? Siinä on toisaalta kyllä liikennevalotkin Kehä I:sen ja sillan välissä, Lehtikankare pohtii.

Viikonlopun aikana ajoreitille on tuotu lisää opasteita. Ajosuunnista muistutetaan nyt muun muassa liikennettä jakavilla tolpilla.