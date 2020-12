Suomi kotiuttanut al-Holin leiriltä kaksi naista ja kuusi lasta

Naiset saapuivat Helsinki-Vantaalle sunnuntaiaamuna.

Suomi on kotiuttanut tänään sunnuntaina (20.12.2020) kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta, ulkoministeriö tiedottaa.

Ulkoministeriö on järjestänyt kotiutuksen yhdessä Saksan viranomaisten kanssa. Saksa on samassa yhteydessä kotiuttanut saksalaisia lapsia ja heidän äitejään.

Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan toisella nyt Suomeen haetuista naisista on todistetusti ISIS-kytköksiä. Hän on muun muassa kirjoittanut Twitteriin Isis-myönteisiä tekstejä ”Äiti Terroristi” -nimiseltä tililtä. Julkaisuissa on ylistetty ISISin veritekoja. Julkaisut on tehty viisi vuotta sitten.

Toisen naisen osalta konkreettista näyttöä ISISiä tukevista kannanotoista tai teoista ei alueelle menoa lukuun ottamatta ole.

Suomi on aiemmin kotiuttanut al-Holin alueella olleita kerran aiemmin, vuosi sitten joulukuussa. Tuolloin alueelta haettiin kaksi orpolasta. Toukokuussa Suomeen saapui niin ikään al-Holin leirillä olleita, mutta kyseessä ei ollut ulkoministeriön mukaan ollut aktiivinen pelastusoperaatio. Suomeen saapui Turkin kautta tuolloin kolme naista ja yhdeksän lasta. Myös elokuussa Suomeen saapui leiriltä Turkin kautta omin avuin palannut nainen lapsineen.

Ulkoministeriön viestintäasiantuntija Pekka Shemeikan mukaan ministeriö pitää nyt Suomeen tulleiden naisten kotiuttamisesta tiedotustilaisuuden tänään sunnuntaina kello 14.