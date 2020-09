HS: Suomessa kolme miljoonaa ylipainoista – ”Tähän ei ole herätty”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokeneen erikoislääkärin mukaan monet muut maat ovat jo kiinnittäneet huomiota lihavuusongelmaan.

Lihavuudesta on tullut merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Suomessa asiaan ei ole kuitenkaan vielä herätty kunnolla, sanoo professori ja sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki Helsingin Sanomille.

Lähes kolme neljästä 30 vuotta täyttäneestä miehestä on ylipainoinen, naisistakin kaksi kolmesta. Normaalipainoiset ovat meillä vähemmistössä.

Ylipaino on massiivinen kansanterveysongelma. Mustajoki on laskenut, että lihavuus lisää sairastuvuutta yli 30 tautiin. Monet niistä, kuten kakkostyypin diabetes, kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, aivohalvaukset ja astma, ovat yleisiä kansantauteja.

Pelkästään kakkostyypin diabetesta sairastaa puoli miljoonaa suomalaista, ja lähes kaikille sen on aiheuttanut ylimääräinen rasvakudos, Mustajoki sanoo.

Lihavuus on myös merkittävä kansantalouden ongelma. Se kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia ja laskee elinajanodotetta, tuottavuutta ja bruttokansantuotetta, listaa teollisuusmaiden talousjärjestö OECD ylipainon kustannuksia tarkastelevassa raportissaan.

Jo pelkästään kakkostyypin diabeteksen yleistymisen aiheuttamat menot ovat Mustajoen mukaan miljardiluokkaa.

− Luulisi, että tämä motivoisi päättäjiämme. Terveydenhuollon kulut ovat karkaamassa käsistä. Suomessa asia ei ole lähtenyt vielä ollenkaan liikkeelle, mutta monissa muissa maissa on. Uskon, että siihen herätään meilläkin pian, Mustajoki sanoo.

− Suomessa on melkein kolme miljoonaa ylipainoista, joista yli miljoonalla on runsaasti liikakiloja. Se on aikamoinen onnettomuus näille ihmisille, meidän maallemme ja taloudelle. Luku pitää saada laskuun, hän lisää.

Mustajoki haluaa päättäjien säätävän lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaisivat kansalaisia syömään terveellisemmin. Epäterveellisten ruokien markkinointi ja mainonta lapsille pitäisi hänen mielestään kieltää.