HS: ”Suomen julkisivu”, Helsingin jättipuisto valmis. Kukaan ei viihdy siellä

Pääkaupungin todellisesta ydinkeskustasta Töölönlahdelta puuttuvat ihmiset.

Lähes kymmenen hehtaarin kokoinen valtava alue Helsingin Töölönlahden eteläpuolella on vuosikymmenten miljoonarakentamisen jälkeen vapaa aitauksista ja työkoneista, kun Oodi-kirjasto vamistui. Oodin makasiinipuiston avajaisetkin on vietetty.

Helsingin Sanomain mukaan ”puisto näyttää tyhjältä jopa aurinkoisena kesäpäivänä”. Oleskelunurmilla erityisesti pohjoisosassa ”ei näy oleskelevia ihmisiä: ei piknikvilttejä, ei palloa pelaavia lapsia”.

HS luonnehtii puistoaluetta tuuliseksi ja kitukasvuiseksi, yli kymmenen jalkapallokentän kokoiseksi nurmikoksi.

Aalto-yliopiston kaupunkisuunnittelun lehtori Tommy Lindgren sanoo toivoneensa Töölönlahteen sen arvolle sopivampaa puistoa. Hänen mukaansa alue ei liity ympäröivään kaupunkiin juuri mitenkään.

– Puiston keskiosassa rakennuksien väliin jäävä alue on niin iso, että siitä tulee peltofiilis. Se on sellainen tilallinen avaran ja ankean yhdistelmä, Tommy Lindgren sanoo HS:lle.

Helsingin kaupungin Kaupunkitila ja verkostot -yksikön päällikkö Maria Jaakkola puolustaa puistoa.

– Meillä on Suomessa ehkä vähän sellainen tyhjän tilan pelko – heti jos on jokin tyhjä paikka jossain, se pitää täyttää jollain. Avoimen nurmimaiseman kauneus on uudenlaista estetiikkaa, jota meidän pitäisi oppia arvostamaan, Jaakkola suosittelee.

Missä ovat puut? Entä kiinteät pingispöydät, kiipeilypaikat yms. Pelkkä nurmikko näyttää keskeneräiseltä. Ideoita keräämään esim. Berliiniin olisi paikallaan. #töölönlahti #helsinki #kaupunkisuunnittelu https://t.co/0w4p8JGcOm — Johanna Nuorteva (@JohannaNuorteva) July 12, 2019