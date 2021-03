HS: Suomeen päivittäin koronan saaneita, viikottain kymmeniä Brasiliasta tulevia 

Helsingin Sanomain mukaan Suomeen saapuu jatkuvasti lentäen ja vesitse henkilöitä, jotka antavat täällä positiivisen koronanäytteen. Testi ei ole pakollinen.

Aikavälillä 3.-14. maaliskuuta 2021 Helsinki-Vantaan lentokentällä antoi positiivisen koronatestituloksen lähes 40 henkilöä. He saapuivat ympäri maailmaa.

Positiivisen testituloksen antaneiden joukossa oli Brasiliasta saapunut henkilö. Maassa kiertää pelätty virusmuunnos, joka kiertää immuunisuojaa.

Brasiliasta saapuu Helsinki-Vantaalle 20–30 henkilöä viikoittain.

Viranomaiset HS:n mukaan korostavat, että ehdottomalla valtaosalla maahan tulevista on esittää negatiivinen koronatestitulos ja positiivisten näytteiden osuus on pieni.

Toisin kuin lähes kaikkialla muualla Euroopassa ei Suomessa vaadita matkailijoilta ennakkoon tehtyä koronatestiä.

Virus on hyvin tilkitty saapumasta Helsingin satamiin, vakuuttaa Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

– Yi 90 prosentilla kaikista maksavista asiakkaista on esittää negatiivinen testitulos. Loput alle 10 prosenttia matkustajista ovat huoltovarmuustyöntekijöitä kuten koneiden korjaajia, ja heidän määränsä on aivan marginaalinen. Silti heitäkin ohjataan testiin, Leena Turpeinen sanoo HS:lle.

Luvuissa ei ole mukana rahtityöntekijöitä kuten rekkakuskeja. Heitä voi saapua satamiin jopa tuhat vuorokaudessa eikä heiltä vaadita negatiivista testitulosta.

Helsinki ei ole määrännyt ketään testiin, vaikka se olisi mahdollista. Myöskään Helsinki-Vantaalla ei ole pakotettu ketään testiin, vaikka yksittäisiä kieltäytyjiä on ollut.

Avit tiedottivat maanantaina voivansa jatkossa määrätä massatestejä rajoille.

Kun ”rajoilta ei tule merkittäviä määriä” tartuntoja, niin kertokaa mikä on se toivottava tai sopiva määrä esim brasilialaista muunnosta mikä halutaan Suomeen nykyisen sopan lisäksi?

