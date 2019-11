HS: Tietojärjestelmä soteen 50 miljoonaa arvioitua kalliimpi

Apotti-järjestelmän rakentaminen maksaa yli 50 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

Apotti on sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmä, joka on otettu käyttöön Vantaalla kaupungin palveluissa ja Husin Peijaksen sairaalassa. Ensi vuonna järjestelmää on tarkoitus laajentaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, sitten vuorossa on Helsinki ja joukko pienempiä kuntia.

Aiemmin arvioitiin, että investointi tietojärjestelmään on 330 miljoonaa euroa ja kokonaishinta kymmenen vuoden ajalta 575 miljoonaa euroa. Nyt Apottia varten järjestetään lähes 55 miljoonan euroa lisää rahoitusta, kertoo Helsingin Sanomat.

Kustannusten nousua selitetään sillä, että Apottia käyttää järjestelmän ollessa valmis suurempi joukko kuin alkujaan laskettiin. Apottia käyttävät organisaatiot ovat tilanneet myös lisää erilaisia toiminnallisuuksia, jotka maksaa tilaaja, mutta nekin näkyvät kokonaissummassa.