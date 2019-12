HS: Sisäministeriö selvittää terrorismilakien kiristämistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja ei yllättynyt viranomaisten erimielisyyksistä.

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö selvittää mahdollisuutta terrorismilainsäädännön uudistamiseen, uutisoi Helsingin Sanomat.

– Alamme heti vuodenvaihteen jälkeen selvittämään terrorismirikos­lainsäädännön toimivuutta. Sitten arvioimme, onko asiassa täydennystarpeita ja pitääkö jotain kehittää, sanoo sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape.

Perjantaina suojelupoliisi kertoi olevansa huolissaan siitä, että terrorismirikoksia päätyy niin vähän esitutkintaan ja tuomioistuimiin. Supon mukaan esitutkinta pitäisi aloittaa nykyistä herkemmin. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen puolestaan sanoi, että rikospoliisi ei ole saanut suojelupoliisilta riittävästi tietoja tutkintojen aloittamiseksi.

Knape ei pidä suojelupoliisin ja valtakunnansyyttäjän erimielisyyksiä yllättävänä.

– Ei tämä sillä tavalla yllätyksenä tullut, että kyllä näistä asioista on keskusteltu. Ja nyt asia on viime aikoina noussut esille arvovaltaisia tahoja [hallitusta] myöten, Knape sanoo.

Hallitus ilmoitti jo aikaisemmin, että se alkaa vuoden vaihteen jälkeen selvittää terrorismilainsäädännön kiristämisen mahdollisuuksia.

– Julkisessa keskustelussa on nostettu esille erilaisia kehittämiskohteita, mutta niiden osalta pitää kuulla osapuolia. Siksi niitä [kehittämiskohteita] on nyt tarpeetonta ennakoida, vaan selvitämme rauhassa. Nykyisessä lainsäädännössä on muun muassa erilaisia näyttöongelmia, Knape sanoo.