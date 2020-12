HS-gallup: SDP suosituin, vihreiden kannatus huonoin vuosiin

Tutkimusjohtajan mukaan vihreiden suosion vähenemisellä lienee yhteys al-Holiin liittyviin tapahtumiin eduskunnassa.

Vihreiden kannatus on Helsingin Sanomien tuoreimman mittauksen mukaan painunut alle kymmenen prosentin, mikä viimeksi on nähty kesällä 2015.

Laskua edellisestä mittauskerrasta kuukausi sitten on runsaan prosenttiyksikön verran. Marraskuussa vihreitä ilmoitti äänestävänsä vielä 11,1 prosenttia, kun nyt osuus oli kutistunut 9,9 prosenttiin.

Pääministeripuolue SDP on kyselyn suosituin puolue. Sen kannatus on nyt 21,4 prosenttia. Perussuomalaiset on toisella sijalla 20,6 prosentin kannatuksella. Kolmantena on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella.

Alla on lueteltu puolueet kannatuksineen (sulkeissa muutos suhteessa edelliseen mittaukseen)

SDP 21,4 (+0,6)

Perussuomalaiset 20,6 (+0,7)

Kokoomus 16,2 (-0,3)

Keskusta 11,4 (-0,3)

Vihreät 9,9 (-1,2)

Vasemmistoliitto 7,7 (+0,2)

RKP 4,3 (-0,1)

KD 3,8 (+0,1)

Muut 2,4 (+0,2)

Liike Nyt 2,3 (+0,1)

Tutkimuslaitos Kantar TNS teki mittauksen haastattelut 23. marraskuuta ja 18. joulukuuta välisenä aikana. Etenkin ajanjakson loppupuolella poliittista keskustelua hallitsi jupakka ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja perustuslakivaliokunnan asemasta.

− Viimeinen viikko veti vihreitä alaspäin. On syytä ajatella, että vihreiden suosion vähenemisellä on yhteyttä al-Holiin liittyviin tapahtumiin eduskunnassa, arvioi kyselyn tehneen tutkimuslaitos Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela HS:lle.

Nurmelan arvion mukaan osa vihreiden kannattajista siirtyi kohun aikana niin sanotusti katsomon puolelle.

Kyselyn haastatteluihin osallistui 2 614 henkeä. Vastaajista 27 prosenttia ei kertonut kantaansa tai sanoi, ettei äänestäisi. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.