HS: Rokotuskertojen väliä lyhennetään osassa maata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirusrokotteen voi saada virallista 12 viikon odotusaikaa nopeammin Oulussa ja Helsingissä.

Ainakin Helsingissä ja Oulussa valmistaudutaan antamaan koronavirusrokotteen toisia annoksia aiempaa varhaisemmin. Annosten väli on asetettu virallisesti 12 viikkoon.

Helsingin Sanomien mukaan Oulussa tehosterokotteen saa lähtökohtaisesti silloin, kun ensimmäisestä kerrasta on kulunut ainakin kahdeksan viikkoa. Vielä varhaisemmasta ajasta neuvotellaan yksilöllisesti, jos henkilö on esimerkiksi lähdössä työkomennukselle ulkomaille. Minimiväli on kolme viikkoa.

Oulussa muutoksen taustalla on se, että rokotteita on jäänyt noin 9 000 kappaletta käyttämättä viime viikolla. Toisen rokotuskerran aikaistaminen tehtiin THL:n luvalla.

Rokotteita on jäänyt käyttämättä myös Helsingissä, jossa varaudutaan parhaillaan toisten annosten aikaistamiseen. Terveysjohtaja Leena Turpeisen mukaan koko ajanvarausjärjestelmää on samalla päivitettävä.

Monet asiantuntijat ovat suositelleet tehosterokotteen aikaistamista deltamuunnoksen aiheuttaman uhan vuoksi, jos rokotteiden saatavuus riittää.

Yhden annoksen on todettu suojaavan kohtuullisen hyvin sairaalahoidon riskiltä, mutta tartuntojen ja lievempien tautitapausten ehkäisy edellyttää täyttä suojaa eli kahta rokoteannosta.