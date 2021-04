HS: Ravintoloiden tilanne näyttää lohduttomalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjät ovat tuskastuneita epävarmasta tilanteesta.

Ravintoloiden tilanne näyttää Helsingin seudulla lohduttomalta, Helsingin Sanomat kertoo.

Vantaalaisen ravintolan yrittäjä Toni Aalto kertoo, että rajoitusten vuoksi säästöt on käytetty ja lainaa on jouduttu hakemaan jo kahteen kertaan.

– Jos kesäkuun alusta ei saa suhteellisen vapaasti anniskella ja pitää ravintolaa auki, niin sitten en tiedä, miten käy, Aalto sanoo.

Rajoitusten vuoksi ravintola voi myydä lounasta noutoruokana. Aalto on laskenut, että palkkojen ja raaka-aineiden maksamisen jälkeen lounaasta jää käteen viikossa noin 100 euroa.

– Emmehän me ole pystyneet maksamaan kaikkia kuluja. Vuokranantajan kanssa ollaan neuvoteltu, että jos tuet tulevat täysmääräisinä, niin pystymme maksamaan maaliskuun ja huhtikuun vuokran. Muut kulut pystymme tällä hetkellä maksamaan vielä kuukauden eteen päin.

HS kysyi ravintoloitsijoiden tuntemuksista laajemminkin yrittäjille lähettämässä kyselyssä. Vastauksia tuli 60. Niissä korostui ahdistuneisuus ja epätoivo.

– Tulevaisuus näyttää epävarmalta, motivaatio toiminnan jatkamiselle on kadoksissa, harkitsen muuttoa ulkomaille sekä alan vaihtoa, yksi vastaajista kertoi.

– Tietämättömyys on pahinta juuri nyt – emme voi suunnitella mitään selvitäkseen tästä tilanteesta.

Hallitus on kertonut, että ravintoloita koskeva sulku on määrä päättää 18. huhtikuuta. Ravintoloihin kohdistuvat rajoitukset eivät silti vielä poistu kokonaan, sillä esimerkiksi aukioloaikoihin ja asiakasmääriin on tulossa rajoituksia.