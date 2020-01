HS: Rakentajista pula, kaupunki houkuttelee tekijöitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin kaupunki käyttää 400000 euroa alan palkkojen tarkistukseen.

Rakennusalan ammattilaisista on Helsingissä jo huutava pula, Helsingin Sanomat kertoo.

Syynä ovat vaikeudet uusien ammattilaisten rekrytoinnissa ja kokeneiden osaajien poistuminen alalta. Rekrytoinnit eivät ole tuottaneet tulosta, ja kaupungin rakennuttamis­yksikössä on tällä hetkellä useita täyttämättömiä tehtäviä.

Erityisesti talonrakennusalan ammattilaisia, insinöörejä ja rakennusmestarin koulutuksen saaneita kaivattaisiin lisää. Rakennuttamisyksikön päällikön Erkki Nurmen mukaan rakennuttamisyksikkö on alkanut jo soittelemaan itse ihmisten perään ja yrittää houkutella heitä töihin.

– Viimeksi saatiinkin tällä tavalla uusia ihmisiä. Mutta yleensä se kaatuu siihen, että me emme pysty maksamaan tarpeeksi palkkaa, Nurmi sanoo HS:lle.

Erkki Nurmen mukaan kaupungin rakentamistehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin suoraan kouluteta osaajia missään. Ilmeinen ongelma on ollut, että kun kaupunki on kouluttanut nuoria osaajia käytännön tehtäviin, heidät on rekrytoitu yksityiselle sektorille. Enää ei soitella edes kesätyöpaikkojen perään.

Helpottaakseen tilannetta Helsingin kaupunki on myöntänyt kaupunkiympäristön toimialalle yhteensä noin 400 000 euroa vuodessa Helsingin palkkakilpailukyvyn ja osaavan henkilöstön saatavuuden parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sadoille kaupungin rakennusasioista vastaaville 50-200 euron kuukausittaista korotusta palkkaan.