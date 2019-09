HS: Rajavartiolaitos testaa lennokkeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajavartiolaitos tekee syksyn aikana päätöksen nykyiset valvontalentokoneet korvaavasta ratkaisusta.

Rajavartiolaitos testaa parhaillaan käytännössä kameroilla varustettuja miehittämättömiä ilma-aluksia, kertoo Helsingin Sanomat.

Testaus on osa Valvonta 2 -nimistä hanketta, jonka on rahoittanut EU:n meri- ja kalatalousrahasto. Tarkoituksena on selvittää laitteiden soveltuvuus merialueiden valvontaan.

Hankkeeseen liittyy lennokkien käyttöä koskeva esiselvitys ja soveltuvuustutkimus. Parhaillaan on käynnissä lennokkien käytännön testaukset, jotka on aloitettu vartiolaiva Turvalla.

Aluksella testattiin elokuun lopulla Suomenlahdella itävaltalaista Schiebel Camcopter S-100 -pienoiskopteria. Yhdellä roottorilla varustettu kopteri on kooltaan huomattavasti isompi kuin nykyään yleistyneet pienet neliroottoriset ja akuista käyttövoimansa saavat kamerakopterit.

Tämän kuun lopussa alkavat testaukset amerikkalaisen Boeingin tytäryhtiön valmistamalla ScanEagle-lennokilla. Kiinteäsiipisen lennokin siipien kärkiväli on yli kolme metriä ja siinä on kaksitahtinen bensiinimoottori.

Testeihin yritetään saada kolmaskin lennokki, mutta sen merkkiä ei vielä tiedetä.

– Hankkeen ajatuksena on tutkia tulevaisuutta silmällä pitäen kauko-ohjattuja laitteita, joita voitaisiin hyödyntää monen eri viranomaisen toiminnassa merialueella, kertoo kontra-amiraali Markku Hassinen Rajavartiolaitoksen esikunnasta HS:lle.

Kyse on testaamisesta, eikä mitään hankintaprosessia ole käynnissä.