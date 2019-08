HS: Pyöräilijöiden ”hirvittävä” liikenneympyrä hämmentää

Espoon mukaan montussa sijaitseva kiertoliittymä voi jäädä tilapäiseksi.

Kehä I:n alittavan tunnelin suuaukolle on rakennettu sekavaksi koettu, harvinainen polkupyöräilijöiden kiertoliittymä, kertoo HS-Espoo.

Ongelmana on, että tunnelista risteykseen saapujille ei ole varattu kärkikolmiota tai kiertosuuntaa osoittavaa merkkiä. Reitillä liikkuu sekaisin sekä pyöräilijöitä että jalankulkijoita.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Mikael Sorri (vihr.) kuvailee paikkaa ”hirvittäväksi” ja ”erittäin vaaralliseksi”. Hän toteaa ahtaan ja geometrisesti kummallisen ympyrän olevan montussa, jota ympäröi kaksi jyrkkää ylämäkeä ja ahdas tunneli.

Hänen mukaansa ongelmien taustalla on se, että Espoossa suunnittelun painopiste on ollut ”vahvasti autoliikenteen puolella”. Kehä I:n liikennejärjestelyihin on käytetty yli 100 miljoonaa euroa Keilaniemen ja Tapiolan kohdalla.

– Risteysalue on kipeän kuvaava esimerkki siitä, että Espoo on yhä autokaupunki. Pyöräliikenteen suunnitteluun on riittänyt resursseista murusia, jos niitäkään, Mikael Sorri kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Kaupugin mukaan kiertoliittymä voi olla väliaikainen ratkaisu. Paikan ahtauden kerrotaan johtuvan viereisten tonttien rajoista.

– Ajatus on se, että kun se on hankala risteys alamäen päässä, että kiertoliittymä hillitsisi vauhtia. Sitä, jääkö se virallisesti kiertoliittymäksi, ei ole päätetty vielä. Liikennemerkit ovat työmaa-aikainen järjestely, rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare sanoo HS-Espoolle.

#pyöräliikenne #liikennesuunnitteluEspoon pyöräliikenteen infran laatu oli aikoinaan keskeinen syy siihen, että lähdin… Posted by Mikael Sorri on Monday, August 5, 2019