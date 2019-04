HS: Poliisi varoittaa lasten vaarallisesta leikistä liikenteessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vantaalla havaittuun leikkiin on poliisin mukaan otettu mallia internetistä.

Vantaalla on havaittu lasten harjoittavan vaarallista leikkiä, joka poliisin mukaan on saanut inspiraationsa internetistä. 10−12-vuotiaita lapsia on nähty menevän makaamaan ajoväylälle.

Itä-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Kimmo Kostiainen sanoo Helsingin Sanomille tuntevansa ilmiön. Hänen mukaansa poliisin ennalta estävän toiminnan tietoon ei kuitenkaan ole tullut yhtään havaintoa leikistä.

− Tämä on selkeästi internetistä levinnyt ilmiö. Siellä aikamiehet lyövät vetoa, että kuka uskaltaa mennä autotielle makaamaan. Lasten ja nuorten harkintakyky pettää helposti, ja riskinä on, että käy huonosti, Kostiainen kommentoi HS:lle.

− Vaikka minun kohdalleni ei olekaan tullut tietoa tästä, eikä kyse ole ainakaan laajalle levinneestä ilmiöstä, satunnaisesti tätä voi tapahtua siellä täällä. Vanhempien on hyvä olla tietoisia tästä, jos ilmiö alkaa leviämään, hän lisää.

Autoilijoita ja jalankulkijoita poliisi pyytää ilmoittamaan heti hätäkeskukseen, mikäli he törmäävät leikkeihin liikenteessä.