HS: Poliisi keskeyttää laittomia juhlia viikoittain

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia.

Poliisi keskeyttää pääkaupunkiseudulla viikoittain juhlia, jotka rikkovat voimassa olevia kokoontumisrajoitusta, kertoo Helsingin Sanomat.

– Sen jälkeen kun rajoitukset tiukkeni ennen joulua, niin näitä on tullut viikottain yksittäisiä, ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista kertoo.

Poliisin mukaan kyse on tyypillisesti muutamien kymmenien ihmisten kokoontumisista. Yli sadan hengen juhlat ovat hänen mukaansa harvinaisia.

Pääkaupunkiseudulla yli kuuden hengen kokoontumiset ovat tällä hetkellä kiellettyjä. Kielto ei koske yksityistilaisuuksia. Kujalan mukaan poliisi pystyy yleensä kohtuullisella varmuudella selvittämään, onko kyse yksityistilaisuudesta vai ei.

– Kustannusten jakaminen, lippujen myynti. Kyllä ne on yleensä selviä vihjeitä siitä, että kyse on muusta kuin lähipiirin juhlista, varsinkin jos tilaisuus on muualla kuin kotirauhan suojaamalla alueella.