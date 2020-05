HS: Peruskouluja kolmannes vähemmän 10 vuoden kuluttua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetushallituksen laskelman mukaan vuonna 2040 kouluja olisi puolet vähemmän kuin nyt.

Kymmenen vuoden kuluttua peruskouluja on Suomessa lähes kolmanneksen vähemmän kuin nyt, kertoo Helsingin Sanomat.

Kun kouluja tällä hetkellä on koko maassa vielä noin 2 300, vuonna 2 030 jäljellä on enää 1 600. Opetushallitus on laskenut ennusteen tuoreimpien väestöennusteiden pohjalta.

Vuoteen 2040 mennessä jäljellä olisi enää vajaat 1 300 peruskoulua, mikä on melkein puolet vähemmän kuin nyt.

Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä pitää ennustetta valitettavana.

– Tarvitaan laajaa keskustelua rahallisista resursseista ja siitä, millä edellytyksillä koulutuksen palveluverkkoa pidetään yllä, Leena Nissilä sanoi HS:lle.

Nissilä korostaa, ettei Opetushallitus ole ajamassa koulujen määrän vähentämistä, vaan se on tehnyt skenaariotarkasteluja ennakointitietoihin perustuen.

Opetushallituksen skenaarion taustalla on Tilastokeskuksen ennuste, jonka mukaan Suomen väkiluku lähtee kymmenen vuoden päästä laskuun. Kasvu keskittyy lopulta vain Uudellemaalle ja suurin osa muista maakunnista pääosin hiljenee.