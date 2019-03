HS: Pääsykokeiden uudistus aiheuttaa stressiä lukiolaisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valintauudistus aikaistaa paineita nykyisistä pääsykokeista lukiovuosille.

Korkeakoulujen sisäänpääsyn painottuminen menestykseen ylioppilaskirjoituksissa tuo paineita ja stressiä kevään abiturienteille. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Opiskelijavalintaa ollaan uudistamassa siten, että korkeakoulujen on otettava aiempaa enemmän opiskelijoita sisään suoraan ylioppilastodistuksen perusteella. Todistusvalinnasta tulee pääväylä korkeakouluihin. Suurin muutosvaihe on keväällä 2020, jolloin korkeakoulujen on valittava yli puolet opiskelijoistaan todistusvalinnalla.

Jo nyt osa oppilaitoksista ja koulutusaloista on lisännyt todistusvalinnan osuutta. Viime keväänä todistusvalinta laajeni esimerkiksi kauppatieteellisessä ja ammattikorkeakouluissa. Tänä keväänä oikeustieteellinen ala valitsee viidenneksen opiskelijoistaan ylioppilastodistuksen perusteella.

Ylioppilastodistuksen merkityksen kasvu saa ylioppilaskokelaat lataamaan kirjoituksiin yhä suurempia odotuksia.

− Se on valitettavan yleistä, että ollaan huolissaan, jopa ehkä vähän paniikissakin, sanoo Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen.

Roosa Pajusen mukaan opiskelijayhteisöissä liikkuu virheellistä tietoa uudistuksesta.

−Esimerkiksi että pääsykoevalinnat olisivat lähdössä kokonaan pois tai että pääsykokeilla otettaisiin ihan pieni marginaalinen osuus korkeakouluihin. Se ei pidä paikkansa. Pääsykokeet säilyvät ja pääsykokeiden kautta pääsee yhä sisälle, Pajunen sanoo.