HS: Pääministerin koronatoimiin tyytyväisten joukko laskee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisista 57 prosenttia on yhä tyytyväinen Sanna Marinin toimintaan koronapandemian hoidossa.

Myönteisesti suhtautuvien joukko on kuitenkin koko ajan tasaisesti pienentynyt. Nyt kansasta 19 prosenttia on erittäin tyytyväisiä, 38 prosenttia melko tyytyväisiä Sanna Marinin (sd.) koronaotteisiin, kertoo Helsingin Sanomien teettämä kysely. Kysely on toistettu säännöllisin väliajoin pandemian alusta asti.

Vastaajista 19 prosenttia ei ole pääministeriin kovin tyytyväisiä ja 15 prosenttia sanoo, ettei ole lainkaan tyytyväinen.

Maaliskuussa 2020 koronaviruksen pelästyttämät suomalaiset luottivat pääministeriin huomattavan suurin lukemin: silloin 84 prosenttia oli häneen joko erittäin tai melko tyytyväisiä.

Marin saa eniten tunnustusta omiltaan: 58 prosenttia sosialidemokraateista kertoo olevansa häneen erittäin tyytyväinen. Vasemmistoliittolaisista näin ajattelee 42 prosenttia ja vihreistä 40 prosenttia.

Perussuomalaiset ja kokoomuslaiset suhtautuvat Marinin koronatoimiin aiempaa kriittisemmin. Perussuomalaisista 79 prosenttia on häneen tyytymättömiä, kokoomuslaisista 54 prosenttia. Perussuomalaisten kannattajista 16 prosenttia pitää Marinin toimintaa hyvänä. Kokoomuksen kannattajilla vastaava luku on selvästi suurempi, 42 prosenttia.

Kantar TNS toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa 7.–13.5.2021. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 007. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.