HS: Oikeuskansleri haluaa selvityksen koronatietojen panttaamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n pitää vastata ennen juhannusta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pyytävät sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) selvitystä koronavirustietojen julkaisematta jättämisestä.

STM joutuu vastaamaan myös siihen, onko valtioneuvoston periaatepäätöksen taustalla piiloon jääneitä eli julkistamattomia perusteita.

Ministeriön ja THL:n pitää vastata ennen juhannusta.

Ylimmän laillisuusvalvojan mukaan perustuslain ja julkisuuslain peruslähtökohtana on viranomaistoiminnan avoimuus, joka mahdollistaa julkisen vallankäytön valvonnan, siihen vaikuttamisen ja oikeuksien sekä etujen samoin kuin hyvän hallinnon periaatteiden kuten suhteellisuusperiaatteen toteutumisen valvonnan.

– Avoimuuden ja julkisuuden kautta tapahtuvan viranomaiskontrollin mahdollisuuden kautta viranomaistoiminta saa hyväksyttävyytensä. Erityisen merkityksellistä se on silloin, kun julkisen vallan toimin joudutaan puuttumaan perus- ja ihmisoikeuksiin, lainvalvojat muistuttavat.

Oikeuskanslerinviraston selvityspyyntö perustuu kommentteihin ja uutisiin, joiden mukaan THL:n tuottamia epidemian kulkua kuvaavia mallinnuksia ei ole julkaistu kaikilta osin eikä niistä siten ole voitu käydä julkista keskustelua.

Myöskään ihmisten oikeuksiin voimakkaasti vaikuttavien toimenpiteiden perusteena olevia parametreja, taustaoletuksia ja laskelmia ole julkaistu kaikilta osin.

– Tiedotusvälineissä olleiden tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on muun muassa katsonut, ettei kyseisiä luottamuksellisia tietoja ole voinut antaa julkisuuteen ennen kuin päätökset, joita varten tiedot on tuotettu, on tehty, oikeuskansleri Pöysti kirjoittaa.

Julkisuuslain mukaan tutkimus, tilasto sekä niihin verrattavissa oleva selvitys tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Säännöksen mukaan selvitys tulee julkiseksi silloinkin, kun se liittyy keskeneräiseen asiaan.