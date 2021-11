HS: Nuorten rikosepäilyissä raju nousu, teräaseita kouluissa

Nöyryyttämiseen tähtäävän väkivallan varoitetaan lisääntyneen.

Helsingin Sanomien mukaan poliisihallitus on selvittänyt alaikäisten väkivaltarikosten nopeaa yleistymistä. Kuluvan vuoden aikana tilastoissa ovat korostuneet alle 15-vuotiaiden pahoinpitelyepäilyt.

Vanhemmat olivat ilmoittaneet epäiltyjä pahoinpitelyjä syyskuun alkuun mennessä 57 kappaletta, kun niitä kertyi koko viime vuonna 19 kappaletta. Jyväskylässä alle 15-vuotiaiden epäiltyjen rikosten määrä on noussut vuosina 2015–2020 yli 150 prosenttia. Tampereella kasvua on lähes sata prosenttia.

Myös törkeiden pahoinpitelyjen määrät ovat lisääntyneet. Alle 15-vuotiaat voivat joutua korvausvastuuseen, mutta he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan.

Selkeää kasvua pahoinpitelyrikoksissa on lisäksi 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä. Pääkaupunkiseudulla nuorten väkivallantekojen on todettu lisääntyneen esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa. Ilmiöstä on huolestuttu myös Turussa, jossa ryhmien tekemiä ryöstörikoksia on videoitu ja jaettu soisaalisessa mediassa.

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan nöyryyttämiseen tähtäävä väkivalta on lisääntynyt. Haasteena on, etteivät nuoret välttämättä tee rikosilmoitusta koston pelossa. Videoilla haetaan mainetta nuorten parissa.

– Pakotetaan esimerkiksi nuolemaan kenkiä pahoinpitelyn yhteydessä, ja tilanteet kuvataan ja niitä jaetaan somessa, poliisilaitokselta todetaan.

Pohjanmaan poliisilaitoksen mukaan tappelut voivat johtaa koston kierteeseen, jolloin väkivaltaisuudet jatkuvat. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan osa alakouluikäisistä kantaa nykyisin puukkoa repussaan kouluaikana.

– Ilmiö on aika uusi, vaikka merkkejä alkoikin tulla jo vuosi sitten keväällä, poliisilaitos kertoo.