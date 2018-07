HS: Näin syntyy tuhoisa maastopalo: Kreikassa tuli kiipesi latvoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maastopalon leviämiseen tarvitaan oikea yhdistelmä vaarallisia ainesosia.

– Tarvitaan alkukipinä, riittävä kuivuus ja kuumuus. Suurpaloksi leviämiseen tarvitaan lisäksi kova tuuli, kertoo sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Rami Ruuska Helsingin Sanomille.

– Kovassa tuulessa eteneminen voi olla yllättävän nopeaa, Ruuska sanoo.

Euroopassa ja USA:ssa on parhaillaan tuhoisia paloja. Kymmeniä ihmisiä on kuollut Kreikan rannikolla roihuavissa maastopaloissa, joissa myös useita koteja on tuhoutunut.

Ruotsissa on kamppailtu laajoja metsäpaloja vastaan. Ennätyshelteiden myötä rutikuivaksi muuttunut maasto syttyy erittäin herkästi ympäri maata.

Kreikassa maastopalo muuttui rajuksi latvapaloksi.

– Se on ihan herran hallussa, äityykö maastopalo latvapaloksi, Ruuska sanoo.

Latvapalo voi edetä jopa kolmen kilometrin tuntivauhdilla. Maa- ja pintapaloissa tuli etenee tyypillisesti 0,3–1 kilometrin tuntivauhtia. Äkilliset puuskat voivat nopeuttaa tulen etenemistä.

Helsingin pelastuslaitoksen palomestari Kimmo Tuominen ei osaa sanoa, miksi Kreikan palosta tuli näin tuhoisa.

– Se on niin monen sattuman summa, Tuominen sanoo.