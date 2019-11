HS: Nämä Helsingin seudun kauppakeskukset kuihtuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan osa kauppakeskuksista tulee ylitarjonnan seurauksena kurjistumaan.

Helsingin seudulle on syntynyt ylitarjontaa kauppakeskuspalveluista, Helsingin Sanomat kertoo.

kauppakeskusten kehittämiseen erikoistunut kiinteistökehityksen neuvonantaja Henrik Winberg arvioi, että Triplaan ja muihin uusiin seudun kauppakeskuksiin pitäisi löytyä uusia ostoja noin miljardilla eurolla vuodessa, jotta ne kaikki menestyisivät.

Luku on verrattain korkea, sillä viime vuonna seudun 20 suurimman kauppakeskuksen yhteenlaskettu myyntitulo oli 2,9 miljardia.

HS:n haastattelemat asiantuntijat toteavat, että Kalasatamassa sijaitseva kauppakeskus Redi on ”lyhyellä tähtäimellä vaikea paikka” ja kantaa ”hankalasti käytettävän sokkelon mielikuvaa”. Maantieteellisesti se sijaitsee keskenään asiakkaista kilpailevien helsinkiläisen kauppakeskusten keskellä.

Henrik Winbergin mukaan ”on onnetonta, että Redi ja Tripla valmistuivat samaan aikaan”. Paikka voi kuitenkin menestyä, jos siitä tulee uuden asuinalueen keskus ja se pääsee sokkeloisesta maineestaan eroon.

Myös Helsingin keskustan Kampin ja Forumin kerrotaan menettäneen jonkun verran asiakkaitaan. Itäkeskuksessa sijaitseva Itis on jäänyt myös jälkeen isojen kauppakeskusten myyntiluvuista, mutta sillä on HS:n mukaan vakiintunut kannattajakunta.

– Ydinkeskustan kauppa on muuttanut luonnettaan. Ravintolat ja brändimyymälät ovat ydinkeskustan kaupan ytimessä, isot marketit ja pintamuoti taas ovat aikaa sitten siirtyneet keskustan ulkopuolelle, Winberg sanoo.

Kauppakeskuksista lokakuussa valmistunut kauppakeskus Tripla, Vantaan kauppakeskus Jumbo sekä Espoon Iso Omenan sijainti ja myynti nähdään sen sijaan positiivisina.

Triplan menestyksestä ei kuitenkaan asiantuntijoiden mukaan ole vielä varmuutta. He korostavat, että Jumbolla on vakiintunut asema autoilijoiden kulkureiteillä ja se vetää ”ketterästi” asiakkaita ympäri kehä III:sta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Mikko Hännisen mukaan ”Triplan on pystyttävä alun innostuksen laannuttua esittämään jotain niin kiinnostavaa, että ihmiset todella muuttaisivat kulkureittejään”.

Viime vuoden tilastoissa Jumbo oli Helsingissä suurin kauppakeskus myyntiluvuissa. Seuraavaksi suurimmat kauppakeskukset olivat Espoon Sello ja Iso Omena.