HS: Näistä palkoista Postissa riidellään

Uudessa sopimuksessa perustuntipalkat jäävät kokeneillakin työntekijöillä 10 euron paikkeille.

Helsingin Sanomat selvitti yksityiskohtaisesti, millaisia vaikutuksia työehtosopimuksen vaihtamisella olisi työntekijöiden palkkoihin.

Posti siirsi 700 pakettilajittelijaansa Paun sopimuksen piiristä Teollisuusliiton halvemman työehtosopimuksen piiriin. Uudessa työehtosopimuksessa työntekijöiden palkat heikkenevät oleellisesti. Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau vaatii siirron perumista.

Teollisuusliiton sopimuksessa perustuntipalkat jäävät kokeneillakin työntekijöillä 10 euron paikkeille, kun ne Paun sopimuksessa nousevat parhaimmillaan yli 14 euroon. Teollisuusliitosta kerrotaan Helsingin Sanomille, että tilastojen mukaan Teollisuusliiton sopimuksen mukaan työskentelevien tuntipalkka on paikallisten lisien kera noussut keskimäärin 12,30 euroon.

Pakettijakelussa Postin kanssa kilpailevat yritykset eivät kuitenkaan käytä Teollisuusliiton halvempaa sopimusta vaan heillä on käytössä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) sopimus. Siinä peruspalkat ovat jopa paremmat kuin Paun sopimuksessa, sillä tuntipalkat nousevat kokeneilla työntekijöillä enimmillään yli 15 euroon.

Palkkojen lisäksi työehtosopimuksissa on muitakin eroja. Teollisuusliiton sopimuksessa yötyölisä on vain 80 senttiä tunnilta, kun se Paun sopimuksessa on 30 prosenttia tuntipalkasta eli useita euroja. Merkitys työntekijöille on huomattava, sillä kyse on kolmivuorotyöstä.

Lisäksi Paun sopimuksessa päivittäinen työaika on 7 tuntia ja 39 minuuttia, kun Teollisuusliiton sopimuksessa se on täydet kahdeksan tuntia.

Artikkelia muutettu 24.11. kello 9.13. Ingressiä muutettu.