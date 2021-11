HS: Näissä töissä olevilla on vähiten koronarokotuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rakennusalalla joka neljäs ei ole rokotettu.

Helsingin Sanomat kertoo Helsinki Graduate School of Economicsin (GSE) raportista. Sen mukaan joka neljäs rakennusalalla työskentelevä ei lokakuun alussa ollut ottanut koronarokotetta.

Eniten rokottamattomia oli rakennusalan lisäksi siivoojissa, sihteereissä ja vartijoissa, kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä maa-, metsä- ja kalatalousalalla.

Tiedot selvitettiin THL:n tilastoista. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen sanoo ammattiryhmien eroja yllättävän suuriksi.

Eniten rokotettuja oli rahoitus- ja vakuutusalalla, sähkö- ja lämpöhuollossa, informaatio- ja viestintäalalla sekä koulutusalalla.

Naisilla rokotekattavuus on suurempi kuin miehillä. Vieraskielisten rokotekattavuus on kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia alhaisempi, ja heitä on runsaasti majoitus- ja ravitsemisalalla sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

Tilastoissa ei ole huomioitu esimerkiksi ulkomailla otettuja rokotuksia eikä jo sairastettua koronaa.