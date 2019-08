HS: Näissä kunnissa asuu eniten syntyperäisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väestön liikkuvuus vaihtelee huomattavasti eri puolilla Suomea, kertoo Helsingin Sanomat.

Suuri osa Pohjois- ja Itä-Suomen kuntien asukkaista on myös syntynyt samassa kunnassa. Esimerkiksi Kuhmossa, Perhossa ja Suomussalmella yli 70 prosenttia on syntyperäisiä asukkaita. Luku on korkea myös Ilomantsissa, Kuusamossa, Kiuruvedellä, Kauhavalla ja Parkanossa.

Muuttajavaltaisten kuntien joukossa on monia kehyskuntia, jotka ovat kasvaneet Etelä- ja Lounais-Suomen kaupunkien imussa.

Kauniaisissa vain 13,2 prosenttia ja Espoossa 28,6 prosenttia on syntynyt asuinalueellaan. Liikkuvuus on korkeaa myös Tampereella (36,9 prosenttia), Turussa (39,5 prosenttia), Helsingissä (40,2 prosenttia), Jyväskylässä (41 prosenttia) ja Joensuussa (44,1 prosenttia).

Syntyperäisten asuttamissa kunnissa myös väestön ikärakenne on yleensä korkea. Nuoret muuttavat tyypillisesti muualle koulutuksen perässä eivätkä palaa synnyinsijoilleen.

Väestön ikääntyminen ja työvoimapula kärjistävät niiden kuntien tilannetta, jotka eivät ole onnistuneet houkuttelemaan uusia asukkaita. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija Timo Aro kuvailee ääripäitä ”kahdeksi täysin erilaiseksi maailmaksi”.

– Olemme aiemmin tottuneet yhtenäisvaltioon nimeltä Suomi. Kauniainen ja Kuhmo kertovat nyt siitä, miten erilaisia alueelliset ja sosiaaliset todellisuudet ovat tänä päivänä eri alueiden välillä, Aro sanoo HS:lle.