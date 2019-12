HS: Moniomistajat kahmivat Hitas-asuntoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteensä noin 700 pääkaupungin asuntoa on monia asuntoja omistavien hallussa.

Useamman hitas-asunnon omistaminen on yleistynyt viime vuosina, Helsingin Sanomat kertoo.

Useamman kuin yhden hitas-asunnon omistavia henkilöitä on Helsingissä yhteensä 330. Heistä suuri osa, 303 kappaletta, omistaa korkeintaan kaksi asuntoa. Kolme asuntoa on yhteensä 19 henkilöllä, neljä, viisi tai kuusi asuntoa kahdella ja yhdeksän tai kymmenen asuntoa yhdellä.

Yhteensä siis noin seitsemän­sataa asuntoa on moniomistajien hallussa.

HS:n tietojen mukaan kymmenen hitas-asuntoa omistaa pienen yrityksen toimitusjohtaja, jonka verotettavat tulot olivat viime vuonna yli 100 000 euroa vuodessa. Toiseksi eniten asuntoja omistavan, 62-vuotiaan sijoittajan verotettavat tulot ovat liki 300 000 euroa.

Vaikka hitas-järjestelmää on aiemmin yritetty uudistaa, on asuntojen moniomistus lisääntynyt vuodesta 2012. HS:n vuoden 2012 selvityksessä kolmen tai useamman hitas-asunnon omistajia oli noin kymmenen, tänä vuonna jo 27.

Asuntosijoittajille hitas-kohteet ovat erinomaisia, koska niiden ostohinta on tavallista alhaisempi, mutta ne voi vuokrata markkinahintaan. Hitas on Helsingin kehittämä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä,jonka tarkoituksena on mahdollistaa edullisempi omistusasuminen Helsingissä.

Useamman hitas-asunnon omistaminen ei ole laitonta. Helsingin kaupungin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randellin mukaan se ei kuitenkaan ole ”hitaksen hengen” mukaista.