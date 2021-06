HS: Näin puolueet ovat liikkuneet arvokartalla 2012–2021

Vuoden 2021 vaaleissa suunta on oikealle.

Helsingin Sanomien Kuukausiliite on vertaillut puolueiden sijoittumista vasemmisto-oikeisto/liberaali-konservatiivi-akselilla vuodesta 2012 lähtien annettujen HS:n vaalikonevastausten perusteella. Liberaaliuden/konservatiivisuuden lehti on määritellyt suhtautumisella seksuaalivähemmistöihin ja maahanmuuttoon, oikeisto-vasemmisto-jako on taas saatu veronkorotuksia, menoleikkauksia ja yksityistämistä koskevilla väittämillä. Tässä jaossa on selvästi niin, että vihreät on liberaalein ja perussuomalaiset konservatiivisin puolue.

Aineistosta käy ilmi kaksi suurta muutosta. Perussuomalaiset on siirtynyt jatkuvasti vaali vaalilta oikealle. Se on vaalikonevastausten perusteella nyt yhtä oikealla kuin kokoomus vuoden 2012 vaaleissa. Vuonna 2012 perussuomalaiset oli vasemmalla kristillisistä, keskustasta ja RKP:sta.

Toinen suuri muutos on, että perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut puolueet ovat muuttuneet liberaalimmiksi. Perussuomalaiset ovat sen sijaan muuttuneet koko ajan konservatiivisemmiksi. Selvästi konservatiivisia ovat myös kristillisdemokraatit, jotka kuitenkin ovat pysyneet paikallaan lukuunottamatta siirtymistä vasemmalta keskelle.

Vasemmistoliitto ja vihreät taas on muuttunut koko ajan liberaalimmaksi. Vielä vuonna 2012 SDP:kin oli keskiviivalla, mutta nyt se on aikalailla samassa vasemmistoliberaalissa kulmassa vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Tässä kulmassa vasemmistoliitto on selvästi vasemmistolaisin.

Kokoomus on keskustan tapaan edelleen niukasti konservatiivisen puolella, mutta se on muuttunut liberaaliksi samalla kuin siirtynyt oikealle. RKP on ollut vastausten mukaan oikealla puolella ainoastaan 2015, minkä jälkeen se on ollut lähinnä keskustavasemmistoa.

HS:n grafiikan mukaan kaikki puolueet ovat nyt kunnallisvaaleissa enemmän oikealla, kun taas viime vaaleissa 2017 kaikki puolueet olivat enemmän vasemmalla. Lehti arvelee syyksi reaktioita vallitseviin hallituksiin. Toisaalta nelikentästä havainnollistuu, että noin yleisesti ottaen kaikki suomalaiset puolueet painottuvat keskustavasemmistoon, myös itse keskustapuolue, kun taas selvimmin ainoana oikealla on ollut kokoomus ja nyt myös perussuomalaiset.